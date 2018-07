Anzeige

Eine erste Pause legten die Plankstadter in Galtür ein, wo sie das Alpinarium besichtigten. Das Informations-, Dokumentations- und Ausstellungszentrum in Galtür ist zentraler Bestandteil der 345 Meter langen und 19 Meter hohen Schutzmauer, die nach der Lawinenkatastrophe vom 23. Februar 1999 zum Schutz der Gemeinde errichtet wurde.

Über die Silvretta Hochalpenstraße (Mautstraße 1954 eröffnet) ging die Fahrt weiter zur Bieler Höhe mit den drei Silvretta-Stauseen. Sie werden für die Stromerzeugung genutzt. Hier hatten die Teilnehmer genug Zeit für einen Spaziergang entlang des Sees oder zur oberhalb liegenden Kapelle. Nächstes Reiseziel war der Achensee. Der acht Kilometer lange See oberhalb des Inntals wird ebenfalls für die Stromerzeugung genutzt.

Eine Schifffahrt von Achenkirch führte nach Pertisau mit dem Steinölmuseum. Tiroler Steinöl mit seinem hohen Gehalt an natürlich gebundenem Schwefel sagt man eine wohltuende und pflegende Wirkung für Mensch und Tier nach. Am Mittag ging die Fahrt mit dem Bus weiter zur Gramei, ein Naturschutzgebiet, mitten im Alpenpark Karwendel gelegen.

Am nächsten Tag ging es nach Landeck. In der Bezirkshauptstadt sind die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt mit ihrer prunkvollen Ausstattung neben dem im 13. Jahrhundert erbauten Schloss Landeck, das heute ein heimatkundliches Museum beherbergt, die prägenden Gebäude. Die Fahrt auf den Reschenpass bei schönstem Wetter und herrlicher Sicht war ein weiterer Höhepunkt. Aus der Ferne grüßte die höchste Erhebung Südtirols, der 3905 Meter hohe Ortler. Ein Spaziergang entlang des Seeufers nach Graun im Vinschgau oder ein italienisches Eis auf der Sonnenterrasse am See waren für manchen ein Genuss.

Zünftiger Abend

Am Abend stand ein Tiroler Abend im Hotel an. Der Alleinunterhalter „Bergblitz Daniel“ und eine fesche Trachtengruppe aus Imst sorgten für die Unterhaltung und brachten die Mitreisenden zum Tanzen und Schunkeln. Am Mittwoch ging es dann zurück über den Fernpass nach Hause. hk

