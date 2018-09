Aus der Säule fließt Ökostrom für Autos

Plankstadt.Einen Schritt in Richtung Verkehr der Zukunft macht die Gemeinde mit der Errichtung zweier E-Ladestationen. Eine befindet sich am Festplatz, eine andere am Parkplatz vor der Friedrichschule. „Das ist für uns eine Herzensangelegenheit“, machte Bürgermeister Nils Drescher bei der Einweihung klar.

Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Gemeinde einen Förderantrag für die Ladestationen gestellt, im Juli kam dann der Förderbescheid. „Auch wir werden unsere Elektroautos hier laden“, meinte Drescher. Zwei Aspekte seien ihm beim Schritt in Richtung E-Mobilität besonders wichtig. Zum einen der Klimaschutz. „Wobei man den Nutzen dafür schon noch kritisch hinterfragen muss, immerhin lohnt sich ein E-Auto erst ab einer gewissen Laufzeit“, erklärte der Bürgermeister. Aber gerade die Geräuscharmut sei ein weiterer wichtiger Punkt. „Es ist ein Vergnügen, dass ein E-Auto so leise ist“, so Drescher.

Bernhard Müller, Umweltbeauftragter der Gemeinde, bekomme immer mehr Anfragen von Privatpersonen, die sich ein Elektroauto anschaffen möchten. Schätzungsweise zehn E-Mobile seien bereits in Plankstadt unterwegs, so Drescher. Aber Voraussetzung dafür, dass mehr Elektroautos unterwegs sind, sei nun einmal die Verbesserung der Infrastruktur.

In guter Gesellschaft

Hier sieht sich der Energieversorger EnBW auf einem guten Weg. „Wir wollen das Thema, dass es zu wenig Tankstellen gibt, ad acta legen“, verrät Kommunalberater Willi Parstorfer. Plankstadt sei mit seinen Ladestationen in guter Gesellschaft, in vielen Kommunen im Umkreis seien bereits welche vorhanden oder in Planung. Auch in Schwetzingen laufe gerade die Ausschreibung dazu, so Parstorfer. Das Argument mit der nicht ausreichenden Infrastruktur könne dann nicht mehr gegen die Anschaffung eines E-Mobils angeführt werden.

Die Ladestationen in Plankstadt ermöglichen das gleichzeitige Laden von jeweils zwei Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung sowie das Aufladen von Elektrofahrrädern durch zwei Schuko-Ladepunkte mit bis zu 3,7 Kilowatt Leistung. Die Anschlussdauer – und damit auch der Preis für eine Ladung – hängt von der Ladeleistung und der Batteriekapazität des Fahrzeugs ab. Bezahlen lässt sich an den Stationen per App auf dem Smartphone oder per Ladekarte. Hier funktioniert nicht nur die der EnBW, sondern die aller gängigen Anbieter. Damit jeder die Stationen finden kann, sind sie in Navis eingespeichert. Aus der Dose der Station kommt übrigens Ökostrom, wie Nils Drescher betont. Die öffentlichen Ladestationen seien wichtig für Plankstadt, so der Bürgermeister, da nicht jeder einen Hof zum Laden des Autos besitze. Die 29 000 Euro Kosten sind mit rund 10 000 Euro gefördert worden. Auf langfristige Sicht sollen auch im entstehenden Antoniusquartier sowie auf dem Adlerareal Ladestationen entstehen. grö

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.09.2018