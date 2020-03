Aus Papier entsteht eine Geschichte

Plankstadt.Das Figurentheater Vagabündel ist am Donnerstag, 12. März, um 15 Uhr, zu Gast in der Gemeindebücherei. Gezeigt wird das Stück „Das vierte Ei“, frei nach dem Buch „Ratzenspatz“ von Rudolf Herfurtner.

Drei Eier liegen schon im Spatzennest, und eigentlich ist es schon voll, aber dann kommt noch ein viertes Ei dazu. Klein, sehr klein, etwa zu klein? Die Nachzügler haben es immer schwerer, so auch der Spatz Friedrich. Aber der kleine Spatz will fliegen, heißt es in der Ankündigung zum Inhalt des Stücks. Eine Geschichte von Mut, einer Menge Pech, Freundschaft und dem Traum von Fliegen. Die beiden Spieler des Figurentheaters Vagabündel, Ute Wange und Stefan Christ, agieren in, um und mit einem großen Papierwürfel – es wird gezeichnet, geschnitten, verknittert. Und so entsteht aus dem Papier auf wundersame Weise die Geschichte vom vierten Ei.

Das Figurentheaterstück mit viel Papier ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Karten sind in der Bücherei Plankstadt erhältlich. Sie können auch telefonisch ab 8 Uhr unter der Nummer 06202/20 06 57 oder 58 reserviert werden und kosten für Kinder 2,50 Euro und für Erwachsene 3 Euro. Die vom Theater vorgegebene Altersangabe sollte unbedingt beachtet werden. Jüngere Kinder, auch Babies, müssen während der Vorstellung außerhalb des Veranstaltungsraumes betreut werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020