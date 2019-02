Ausgerüstet mit Besen und Greifzangen

© Koch-Mattern

Plankstadt.Achtlos weggeworfene Flachen, Plastiktüten, Verpackungen und vieles mehr: Leider bleibt noch immer zu viel Müll an den Wegrändern, Äckern und Grünflächen liegen, teilt die Gemeinde mit. Das sorgt nicht nur für ein unschönes Bild beim Spazieren gehen, sondern schadet auf Dauer auch der Tier und Pflanzenwelt.

Mit der Aktion „Plankschd werd gekehrt“ soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. Am morgigen Samstag, 23. Februar, soll zu Besen und Greifzangen gegriffen werden und der wilde Müll von kleinen, mit Müllsäcken ausgerüsteten Sammelteams entsorgt werden. Jeder, der sich für die Umwelt und die Gemeinde engagieren will, ist zu der Aktion eingeladen, heißt es weiter in der Mitteilung. Helfer würden immer gebraucht.

Treffpunkt am Gemeindezentrum

Los geht es um 9 Uhr am Gemeindezentrum. Nach der Einteilung der Sammelteams wird der Müll aufgelesen oder gemeinsam zum Heckenbiotop gegangen. Greifzangen und Müllsäcke werden bei Bedarf ausgegeben. Besen, Arbeitshandschuhe und – wenn vorhanden – auch Warnwesten müssen die Helfer aber selbst mitbringen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Zeitgleich findet in diesem Jahr auch der erste Landschaftspflegetag in Plankstadt statt. In Kooperation mit dem Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LRN) wird deshalb das Heckenbiotop im Jungholz gepflegt. Nach einer Einweisung werden die Hecken abschnittsweise von den ehrenamtlichen Helfern mit Astscheren geschnitten. „Ziel der Aktion beim Landschaftspflegetag ist es, Bewusstsein für die Natur und den Naturschutz zu schaffen“, macht Katrin Naumann vom LRN deutlich. zg

Info: Zur besseren Planung sollen sich die Helfer bei Bernhard Müller, E-Mail an bernhard.mueller@ plankstadt.de, anmelden.

