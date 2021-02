Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt tagt

Plankstadt.Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt findet am Dienstag, 9. Februar, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Jahnstraße 2, statt. Im öffentlichen Teil geht’s um die Nachtragsplanung für den Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit Garage und Stellplätzen in der Willy-Brandt-Straße 52. Zudem wird über den Antrag zum Umbau und zur Erweiterung des Wohn- und Geschäftshauses (Eisdiele) im Brühler Weg 2 beraten. Für Parkraum im Ortskern – in diesem Fall in der Schwetzinger Straße 38 – sollen die Pflasterarbeiten vergeben werden. Verschiedenes, Bekanntgaben des Bürgermeisters und Anfragen aus dem Gremium beschließen dann die Sitzung.

