Aussortierte Schätze jetzt schon sammeln

Von Saskia Grössl

Plankstadt. Es sind viele Veranstaltungen der Corona-Pandemie bisher zum Opfer gefallen. Darunter war auch der „Kruuschd- und Krempelmarkt“, den die Lokale Agenda organisiert und der eigentlich in normalen Zeiten Ende Juni im Gemeindezentrum mächtig Publikum angelockt hätte.

Stöbern für einen guten Zweck - das war das Motto der beiden Schnäppchenmärkte in den Vorjahren. Aber einen Ausfall wollte die Lokale Agenda nicht hinnehmen, ohne wenigstens auf die Zukunft hinzuweisen: In Anbetracht der besonderen Umstände dieses Jahres hat die Lokale Agenda in ihrer letzten Sitzung beschlossen, den Markt auf das Jubiläumsjahr 2021 als „Jubiläumsmarkt 1250 Jahre Plankstadt“ zu verschieben.

„Da es ja ein ganz besonderer Jubiläumsmarkt sein soll, würden wir uns freuen, wenn die Leute qualitativ hochwertige Dinge abgeben würden. Dann macht das Stöbern gleich viel mehr Spaß“, appelliert Rita Wolf von der Lokalen Agenda an die Leute, die jetzt daheim ausmisten möchten.

In jedem Haushalt finden sich ja Gegenstände, die nie gebraucht oder aus Versehen gekauft wurden - womöglich sogar noch neu verpackt. Und gerade während des Corona-Lockdowns hatte so mancher genügend Zeit, um mal den Dachboden oder den Keller zu entrümpeln. „Bitte werfen Sie die aussortierten Gegenstände nicht weg, sie werden nächstes Jahr gerne im Rahmen der Lagerkapazität angenommen“, lädt die Lokale Agenda ein. In den vergangenen Jahren wurde meist mehr geliefert, als dann angenommen werden konnte - so überwältigend war die Resonanz.

In gebrauchsfähigem Zustand

Was wird konkret gesammelt, und was wird nicht angenommen? Jacken (keine sonstige Bekleidung), Spielzeug in Originalverpackung, kleine funktionsfähige Elektrogeräte, Geschirr und Gläser in begrenztem Umfang, Haushaltswäsche, Taschen, Accessoires und Schmuck, Dekoartikel und so weiter werden angenommen. Textiles und sonstige Waren sollten in einem guten gebrauchsfähigen Zustand sein.

Nicht angenommen werden Bücher, Ski-Ausrüstung, Kinderkleidung, Bettwäsche, Kleidung (außer Jacken), Unterwäsche, Schuhe, Röhrenfernseher, Sport- und Fitnessgeräte, CDs oder Kassetten. Genauere Informationen, was abgegeben werden kann und die Termine werden im nächsten Jahr dann noch rechtzeitig mitgeteilt. Eins bleibt aber unverändert: Der Erlös des Marktes kommt wie gehabt der örtlichen Notgemeinschaft zugute, die bedürftige Bürger der Gemeinde unterstützt. „Und davon gibt es wegen der Pandemie vermutlich mehr als vorher, zumal ja noch nicht klar ist, in welchem Rahmen der Weihnachtsmarkt stattfinden kann, dessen Erlös auch die Notgemeinschaft unterstützt hat“, gibt Rita Wolf zu bedenken.

Alte Handys für den guten Zweck

Doch bei der Jubiläumsedition des Marktes gibt es noch eine Neuerung: „Wir sammeln ausgediente Mobiltelefone. Diese enthalten wiederverwendbare Bestandteile wie Seltene Erden, die rückgewonnen werden können“, erklärt Winfried Wolf. Der Erlös aus dieser Aktion würde dann dem Tiergarten Heidelberg zugutekommen.

Die Lokale Agenda ist übrigens nicht untätig und hat bereits die zweite Sitzung „nach Corona“ durchgeführt. Ideen haben die Ehrenamtlichen einige. So könnte sich Rita Wolf eine Kleidertauschparty mit einem kleinen Flohmarkt vorstellen, wenn so eine Veranstaltung dann wieder möglich sein sollte. Außerdem würde die Lokale Agenda gerne mit den hiesigen Landwirten in den Dialog treten. Doch vor allem geht der Blick eben auf das nächste Jahr, wenn es dann hoffentlich wieder „Kruuschd und Krempel“ im Gemeindezentrum gibt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020