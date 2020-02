Auszeit vom Überfluss

Hallo Kinder! Ich war gestern mit Ellie Ente auf dem Fasnachtsumzug. Sie hat mir erzählt, dass ab heute, Aschermittwoch, die Tage vorbei sind, an denen gefeiert und nach Belieben genascht wird. Während der Fastenzeit verzichten Menschen nämlich auf unterschiedliche Dinge. Manche essen und trinken weniger, andere verzichten auf Fernsehen oder das Auto. Christen fasten 40 Tage, weil Jesus einmal genauso lange in der Wüste unterwegs war – ohne Essen und Trinken. Die Fastenzeit wird von der Kirche als Vorbereitung auf das Osterfest empfunden. Man verzichtet auf etwas, um es an Ostern dann umso mehr genießen zu können. In allen Religionen gibt es Fastenzeiten. Sie beginnen aber an unterschiedlichen Tagen und dauern nicht immer gleich lang. Im Islam wird im Ramadan, dem neunten Monat des islamischen Mondjahres, gefastet. 30 Tage lang dürfen Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts zu sich nehmen. Kinder müssen noch nicht fasten. Ziel des Fastens ist es, sich bewusst zu werden, was zum Leben wichtig ist.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020