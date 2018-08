Bald beginnt wieder der Unterricht

Plankstadt.Für die 2. bis 4. Klassen beginnt der Unterricht im Schuljahr 2018/2019 an der Humboldt-Grundschule am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Schulhof. Der Unterricht endet für die Schüler der Halbtagsschule um 12.30 Uhr. Für die Schüler, die an der Ganztagsschule angemeldet sind, endet der Unterricht um 16 Uhr.

Die Schulanfänger werden am Freitag, 14. September, eingeschult. Um 14 Uhr findet in der katholischen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Alle weiteren Informationen erhalten die Eltern beim ersten Elternabend am Dienstag, 11. September, um 19 Uhr, teilt die Schule mit. zg

