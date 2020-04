„Bambi“ liegt im grünen Gras

Plankstadt.Nanu, was liegt denn da im Gras? Zugegeben, man muss etwas suchen, aber dann entdecken die aufmerksamen Augen das junge Reh, das unter den Ästen auf der Erde liegt. Winfried Wolf, der sich in der Lokalen Agenda engagiert, hat uns dieses Foto geschickt, das perfekt zum Erwachen des Frühlings passt.

Gesichtet hat er das possierliche Tier im Bruchhäuser Weg, in der Hecke des „Agenda-Ackers“. „In der Feldflur auf Plankstadter Gemarkung höchst selten“, schreibt er zum Reh. Umso besser, dass er geistesgegenwärtig auf den Auslöser gedrückt hat, um den Moment festzuhalten. Das Reh ist übrigens nicht die erste Überraschung, die er in der Hecke bereits entdeckt hat. „Letztes Jahr hatten wir ein brütendes Fasanenpärchen“, erinnert sich Winfried Wolf in seiner E-Mail an die Redaktion.

Bekanntester Vertreter der jungen Rehe ist sicherlich Bambi – auch wenn in dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm kein Reh heranwächst, sondern ein Weißwedelhirsch. Da es in Amerika keine Rehe gibt, wird im Film eine amerikanische Hirschart dargestellt, während die deutsche Synchronisationen von Rehen spricht.

Außerdem wird Bambi die Hauptverantwortung für den im deutschen Sprachraum weit verbreiteten Irrglauben, „Hirsch“ und „Reh“ seien Ausdrücke für Männchen und Weibchen (beziehungsweise Jungtier) derselben Tierart, zugeschrieben – tatsächlich ist ein männliches Reh ein Rehbock. Dies wird daher auch Bambi-Irrtum genannt. grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020