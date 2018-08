Anzeige

Mitmachprogramm für Kinder

Für die Kinder gibt es neben einer Hüpfburg ein Mitmachprogramm mit Meikel Fuchs. Ab 19 Uhr sorgt die Gruppe „Music Power“ für Stimmung. Danach wird ab 21 Uhr in der Halle weitergefeiert. Die bekannte Formation „Me and the Heat“ wird bei ihrem ersten Auftritt in Plankstadt alle Register ziehen und die Mehrzweckhalle zum Beben bringen. Die zehnköpfige Gruppe um Gründer Mike Frank performt zahlreiche Songs von Dance-Pop und Hip-Hop über Salsa, Reggae und Calypso bis hin zu Rock. „Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei, Party ist bei uns immer garantiert“, hat Mike Frank der Gemeinde versprochen. „Me and the Heat“ spielt weit über Mitternacht hinaus, die Fete vor der Halle klingt früher aus. vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.08.2018