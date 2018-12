Bargeld bei Einbruch gestohlen

Plankstadt.Bislang Unbekannte verschafften sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 15.30 und 19.20 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Anwesen in der „Keesgrieb“ und durchsuchten die Räume und Behältnisse.

Die Geschädigte verständigte am Donnerstagabend die Polizei, nachdem sie einen Einbruch festgestellt hatte. Aus einer Geldbörse, die sich in der Küche befand, entwendeten die Täter einen geringen Bargeldbetrag. Ob weitere Utensilien gestohlen wurden, bedarf der weiteren polizeilichen Überprüfungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1 74 44 44, in Verbindung zu setzen. pol

