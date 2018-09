Basar lädt drei Tage zum Feiern ein

Plankstadt.Die evangelische Kirchengemeinde lädt vom heutigen Freitag bis Sonntag, 23. September, zum Basar im evangelischen Gemeindehaus ein. Eröffnet wird das Fest heute um 20 Uhr. Der Saal ist dabei ab 19 Uhr – bei musikalischer Begleitung – geöffnet.

Am morgigen Samstag beginnt um 15 Uhr der Kindernachmittag im großen Saal, gestaltet von der Kindertagesstätte, und auch im Jugendraum wird Spiel und Spaß für Kinder angeboten. Ab 19 Uhr wird der zweite Basar-Abend mit Programm eröffnet. Die Weinstube wird am Freitag und Samstag geöffnet sein. Am Sonntag um 10 Uhr ist Gottesdienst und anschließend gibt es Mittagessen mit Unterhaltungsprogramm. Danach klingt das Fest bei Kaffee und Kuchen aus. Eine Tombola lockt mit Gewinnen.

Für das beliebte Büfett bittet die Gemeinde um Kuchenspenden. Die Kuchen können am heutigen Freitagnachmittag sowie am Samstag- und Sonntagmorgen im evangelischen Gemeindehaus abgegeben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018