Basteln fällt aus

Plankstadt.Schlechte Nachrichten für junge Leser und Bastler. Denn die geplanten Veranstaltungen müssen wegen der neuen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus entfallen.

Es handelt sich um einen Vorlesenachmittag mit Peter Lemke am 19. November und am 10. Dezember. Des Weiteren um Basteln mit Kindern mit Jenny Bayer am 10. November und am 8. Dezember. Das „Kino für Kids“ kann vorerst auch nicht mehr stattfinden. Gabi Tagscherer, die neue stellvertretende Büchereileiterin, bedauert dies.

Kleiner Lichtblick

Doch sie hat auch einen kleinen Lichtblick für die folgende Zeit des „Lockdown light“. „Nach aktuellem Stand darf unsere Gemeindebücherei weiterhin geöffnet bleiben und kann zu den normalen Zeiten besucht werden“, schreibt sie. Dabei sind allerdings die geltenden Hygieneregeln und Anweisungen vor Ort einzuhalten. Die Öffnungszeiten sind Dienstag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 14 bis 19 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr und Samstag 10 bis 12 Uhr. zg

