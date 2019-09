Basteln mit Jennifer Bayer

Plankstadt.Es ist wieder Bastelzeit in der Bücherei, und zwar am Dienstag, 1. Oktober. Von 15 bis 15.45 Uhr basteln Kindergartenkinder ab vier Jahren und von 16 bis 17.30 Uhr sind Kinder ab dem Grundschulalter willkommen. Der Bastelnachmittag findet in Zusammenarbeit mit der VHS Schwetzingen unter der Leitung von Jennifer Bayer statt. Kinder können ab Dienstag, 17. September, 8 Uhr in der Bücherei angemeldet werden unter Telefon 06202/20 06 57. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro für die Kindergartengruppe und 3,50 Euro für die Grundschüler erhoben.

Die Materialkosten sind vorab zu zahlen. Mitzubringen sind eigene Stifte, eine Schere und Klebstoff (bevorzugt werden Klebestifte). Eltern sollten den Kindern einen Malkittel mitgeben oder auf Kleidung achten, die beansprucht werden darf. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.09.2019