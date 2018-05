Anzeige

Plankstadt.Claudia Wiegand ist entspannt: Alle Vorbereitungen für das „Fest der Kulturen“ am Samstag, 9. Juni, an der Grillhütte sind in vollem Gange, beziehungsweise schon in trockenen Tüchern. Die Sprecherin der ehrenamtlichen Mitglieder des Arbeitskreises Integration, die zum ersten Mal das Multi-Kulti-Event für die Gemeinde organisieren, berichtet vom bunten Programm, das über die gesamte Zeit zur Unterhaltung dargeboten wird.

Musik, Tanz und Trommelklänge sind international und nicht an Sprache gebunden. Wenn alle Gäste angekommen sind, beginnt das Fest um 14 Uhr mit einem Aufspielen der Jugendkapelle des Plankstadter Musikvereins. Dann geht es wenige Minuten später offiziell los. „Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Nils Drescher, werde ich einige Worte sagen“, freut sich Wiegand und blickt voraus auf den Chor „InTakt“ aus Brühl, der Gospels und einen Mix aus diversen Musikgenres direkt im Anschluss präsentieren wird.

Neue Gemeinschaft gefunden

Die Verbindung zum Chor ist eine Geschichte für sich, denn eine Geflüchtete, die in Plankstadt lebt, hat dort eine neue Gemeinschaft gefunden, singt im Chor der vielen Menschen und Stimmen der unterschiedlichen Lebenslagen und Herkünfte. „Es entwickelten sich in den letzten Jahren zahlreiche gute frische Verbindungen und echte Freundschaften“, stellt Wiegand fest. Kinder sind immer ein Hingucker und mit Leidenschaft dabei, wenn sie zeigen können, was sie gelernt haben und können. Schüler der Friedrichschule nehmen den Schwung der erwachsenen Sänger auf und setzen ihn in einem Tanz, einem Sing- und Klatschspiel sowie einem Gedicht um. Wenn dann gegen 16 Uhr „Uncle Joe and Friends“ ihre Trommeln zurechtrücken, die Tänzer sich in Position bringen, neigt sich das Fest schon langsam dem Ende zu. „Die Trommler und Tänzer fetzen richtig los, das macht viel Laune“, verspricht Wiegand, die zum Finale noch einmal die Jugendkapelle des Musikvereins ankündigt. Im Rahmenprogramm wird es Frisbee-Spiele, Fußballaktionen und mehr geben, „und Bastel- und Malaktionen für Kinder und Erwachsene, denn das verbindet auch ohne perfekten sprachlichen Austausch“, versichert Weigand.