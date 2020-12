Bastelzutaten ausdrucken

Plankstadt.Die Gemeindebücherei hat sich diesen Advent etwas Besonderes für Kinder und Jugendliche sowie alle Junggebliebenen überlegt. Es gibt einen digitalen Adventskalender, an dem sich jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag eine Tür öffnen lässt. Ein Gewinnspiel gibt es dabei am Samstag, 5. Dezember. „Wir haben uns zum Nikolaus eine besondere Mitmachaktion für euch ausgedacht. Was sich an diesem Tag hinter unserem Türchen befindet, wird noch nicht verraten. Nur so viel: Wer möchte, kann die benötigten Bastelzutaten ab Samstag selbst online ausdrucken oder diese bei uns in der Bücherei abholen“, schreibt Gabi Tagscherer aus der Bücherei.

„Schickt uns dann bis 6. Januar per E-Mail (buecherei@plankstadt. de) ein Foto eurer entstandenen Bastelei unter dem Stichwort Nikolaus zu. Wir nehmen gerne auch Teamarbeiten mit jüngeren Geschwistern an. Ältere Kinder können die Bastelei auch digital oder künstlerisch verändert einreichen. Wir möchten in der Bücherei aus allen Einsendungen eine Wand dekorieren, die täglich voller wird“, so Tagscherer. zg

Info: https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020