Bau von Sozialwohnungen

Plankstadt.Die Sozialdemokraten haben bei der Vorbereitung zur Kommunalwahl am 29. Mai einen großen Schritt nach vorne getan. In einer Mitgliederversammlung wurde das Wahlprogramm beschlossen. Außerdem wurde der Großteil der Gemeinderatskandidaten nominiert. Da man mit weiteren möglichen Bewerbern noch im Gespräch ist, wird in einer weiteren Mitgliederversammlung im Februar die endgültige Kandidatenliste

...