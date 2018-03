Anzeige

Plankstadt.„Wir haben einen Problembaum in Plankstadt“, so Bürgermeister Nils Drescher. Er zeigte in der Gemeinderatssitzung ein Foto des „Übeltäters“. Dieser steht vor dem Zugang zum Parkplatz neben der evangelischen Kirche. Die Wurzeln des Baums verlaufen teilweise oberirdisch, vor allem aber haben sie das Pflaster schon sehr stark gewölbt. „So kommt man an dem Baum nicht mehr vorbei, ohne mit Rollator oder ähnlichem auf die Straße ausweichen zu müssen“, erklärte Drescher das Problem.

Da der Baum aber nicht noch mehr Platz in Anspruch nehmen kann, weil dieser einfach nicht da ist, muss er weichen. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Ich verspreche, dass der Baum gleich mehrfach ersetzt werden wird“, versuchte der Bürgermeister über diesen Verlust hinwegzutrösten. grö