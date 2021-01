Baumabholung gegen Spende

Plankstadt.Die 51. Christbaumaktion unter der Organisation des CDU Gemeindeverbandes wird am kommenden Samstag, 16. Januar, in Absprache mit der Gemeindeverwaltung unter Pandemiebedingungen durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die abgeschmückten Tannenbäume werden am Sammeltag ab 9 Uhr gegen eine Spende abgeholt. Mit den Spendengeldern wird die lokale Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Allerdings wird kein Bargeld angenommen. Die Fraktion bittet um Überweisung auf das Konto der CDU Plankstadt –DE42672500200022501895 mit dem Betreff „Christbaumaktion“.

Besonders auch in diesem Jahr seien sie auf freiwillige Helfer angewiesen, die unterstützen möchten. Interessierte ab 16 Jahren dürfen sich gerne bei den Organisatoren der Aktion Andreas Wolf (Telefon: 06202/2 38 85 oder 0172/7422474) oder Stephan Braun (E-Mail: kontakt@cdu-plankstadt.de) melden, dort gibt es auch detailliertere Infos zum Ablauf und Treffpunkt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.01.2021