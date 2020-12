Bedürfnis nach Seelsorge wird stärker

Von Marco Montalbano

Plankstadt. Es ist eine Zeit tiefer Verunsicherung. Immer neue Verordnungen, die uns vor einer gesundheitlichen Bedrohung schützen sollen - und diesen Zweck zum größeren Teil vermutlich auch erfüllen - zwingen uns dazu, unser Leben zum Teil radikal zu ändern, daheim zu bleiben und auf vieles zu verzichten, das bis Anfang 2020 noch vollkommen normal und alltäglich war, was wir aber nun schmerzlich vermissen. Niemand weiß, wie lange wir noch auf Distanz zu unseren Nächsten gehen müssen - Experten sprechen aber von Monaten - , welche Einschränkungen noch auf uns zukommen und ob ein hochgejubelter Impfstoff mit unbekannten Langzeitfolgen uns irgendwann wirklich vor dem Virus schützen kann. Die Menschen schwanken zwischen Frustration, Resignation, Angst und Wut. Der Seelsorge kommt somit zunehmende Bedeutung zu. Wir trafen Pfarrerin Christiane Banse, um mit ihr über ihre Aufgabe als Seelsorgerin in dieser besonderen Zeit zu sprechen.

Guten Tag, Frau Banse, wie geht es Ihnen?

Christiane Banse: Jetzt besser, da wir in der Gemeinde alle Regeln der Corona-Verordnung umsetzen konnten. Ich bin so froh, dass, nachdem zu Beginn des Jahres eine Zeit lang keine Gottesdienste stattfinden durften, dies nun auch weiterhin möglich ist, wenn auch unter Auflagen. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, heißt es ja. Es ist schön, dass das berücksichtigt wurde.

Die Menschen sind zutiefst verunsichert, viele befinden sich aufgrund der Lage zusätzlich in einer beruflichen Krise mit teilweise schlimmen ökonomischen Auswirkungen. Wirkt sich das auf die Seelsorge aus und suchen die Menschen verstärkt nach dem Weg zu Gott und zurück zum Glauben?

Banse: Ja, es gibt eine stärkere Nachfrage. Seelsorge läuft öfter telefonisch als früher. Ich versuche dabei, Innenräume aus Hygieneschutzgründen nach Möglichkeit zu vermeiden, besonders bei dem Besuch von Jubilaren. Rauszugehen ist auch aus seelisch-emotionalen Gründen aktuell besonders wichtig. Früher wurde immer Kuchen gegessen, das geht jetzt nicht mehr, aber es gibt tolle Gespräche an der Tür, so wie früher auf dem Dorf (lacht). Bei der Seelsorge nutzen wir dann das Sonnenlicht und unterhalten uns bei längeren Spaziergängen. Mich erreichen auch mehr Anfragen wegen finanzieller Unterstützung. Es gibt ja einen Hilfsfonds der evangelischen Kirche. Ob die Menschen verstärkt nach Gott suchen? Es ist meist schwierig, das abzuschätzen. Die Menschen rufen nicht immer an, um nach dem Sinn zu fragen, aber es ist deutlich zu spüren, dass sie zur Zeit mehr danach suchen, über alle konfessionellen Grenzen hinweg. Ich hatte vor Kurzem ein schönes Gespräch mit einem jungen Hare-Krishna-Anhänger nach einem Gottesdienst, der sehr interessiert an den Informationen in unserem kirchlichen Schaukasten war (lacht). Deutlich ist auch, dass die Verärgerung bei vielen groß ist - es gibt enormen Frust wegen der Corona-Verordnungen. Covid-19 ist aber kein Hauptthema. Die Verunsicherung hat etwas Grundsätzliches. Die Menschen kommen kaum raus und sind ungewohnt oft allein zu Hause. Das ist für viele problematisch.

Wie lief es eigentlich bisher mit der „offenen Kirche“, die dabei unter der Woche geöffnet ist und bei der im Sommer auch jemand da war, der zuhörte, falls jemand sprechen wollte?

Banse: Uns war und ist es wichtig zu zeigen, dass auch während des Lockdowns jemand da ist, der ein offenes Ohr hat. Ich selbst war von Mitte April bis zu den Pfingstferien selbst Dienstag bis Freitag anwesend. Auch wenn die Anzahl der Besucher sich dabei eher in Grenzen hielt, ist die Resonanz noch bis heute deutlich zu spüren. Oft werden wir darauf angesprochen und die Menschen scheinen auch darüber wieder mehr den Weg zu geistlichen Fragestellungen und somit den Weg zur Kirche zu finden. Die Aktion geht übrigens weiter. Die Kirche ist Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr weiterhin geöffnet, allerdings ohne „Zuhörer“.

Haben Sie konkrete Ratschläge für Menschen, denen es wegen Pandemie-Nebeneffekten schlecht geht?

Banse: Wenn die Menschen gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, kommen schnell negative Gedanken auf, besonders, wenn Schwerwiegenderes dazukommt, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit. „Mich braucht keiner mehr, ich bin nutzlos“, höre ich oft. Die Frustration führt dann schnell zu einer depressiven Verstimmung. Handelt es sich um eine handfeste Depression, sollte natürlich ein Arzt zurate gezogen werden. Handelt es sich um Ersteres, kann man gerne zu mir kommen, wir entwickeln das dann gemeinsam. Ich glaube, dass jeder etwas mitbringt, das gut ist für die Welt oder andere. Konkrete Tipps? Man sollte auf jeden Fall raus. Das Licht, die bunten Blätter an den Bäumen, der Nebel, das ist alles so fantastisch, man kann das Staunen über die Schöpfung und die Schönheit der Welt wieder lernen. Auch auf dem Friedhofsgelände. Man sollte auch negative Gedanken und Gefühle zulassen. Gott kann diese zum Guten wenden. Man kann darüber nachdenken, welche Menschen einem guttun und sie kontaktieren. Wer noch „fußfit“ ist, kann sich in seiner Nachbarschaft jemanden suchen, mit dem er Spaziergänge macht. Auch das ist Kirche, die Gemeinschaft der Menschen, die sich hilft, die füreinander da ist. Das tut allen unglaublich gut. Ich höre immer in mich hinein, auf das, was mein Herz sagt. Der Dreiklang Körper-Seele-Geist ist sehr wichtig. Nur wenn man mit sich im Reinen ist, kann man im Klaren auf die Welt schauen. Die Menschen sollten versuchen, Negatives nicht weiterzugeben, sonst kommt es zu einem Dominoeffekt. Und wenn einem die Worte fehlen - einfach mal die Bibel in der Mitte aufschlagen, da stehen dann „vorgefertigte“ Worte in den Psalmen, die oft erstaunlich passend sind. Sensibilität und das Gefühl der Dankbarkeit ist wichtig - und das lässt sich trainieren.

Kommt es manchmal zu kritischen Situationen bei der Seelsorge?

Banse: Die Leute erwarten Ratschläge von mir. Aber man sagt ja zu Recht, dass Ratschläge auch Schläge sein können. Da ist dann ein hohes Maß an Sensibilität gefragt. Auch wenn die Menschen untereinander reden. Es ist alles andere als hilfreich, jemandem, der noch unter dem Tod einer lieben Person leidet, zu sagen: „Jetzt ist aber gut, das ist doch schon ein Jahr her.“ Oft ist Zuhören wichtiger als Reden. Ein weiterer Tipp ist, sich jeden Abend drei Dinge zu überlegen, die an diesem Tag gut waren, gut für sich selbst, gut für andere oder die Welt. Die Menschen staunen dann immer, dass es diese Dinge auch gibt und sie sie vorher nur nicht sahen. Das wirkt aufbauend. Und wer mit der aktuellen Situation hadert, der kann auch Gott ruhig infrage stellen und ihm das sozusagen vor die Füße werfen, warum er bestimmte Dinge zulässt. Auch diese werden letztendlich zu etwas gut sein. Hoffnung gibt da wieder die Bibel, 1. Korinther, 13: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.12.2020