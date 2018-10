Begegnung mit Autorin

Plankstadt.Autorin Ute Wegmann kommt am morgigen Dienstag in die Bücherei Plankstadt und wird für die Schüler der dritten Klassen aus der Friedrich- und der Humboldtschule lesen. „Die besten Freunde der Welt“ lautete ihr Buch, aus dem sie den Kindern vorlesen wird.

Fritz und Ben sind die besten Freunde der Welt. Und weil das so ist, sind sie füreinander da. Doch jetzt kommt die Sache mit dem Schwimmunterricht. Weil Ben als Kind sehr krank war, darf er gar nichts, was Jungs Spaß macht. Doch Fritz und Ben sind Freunde, und die halten zusammen und haben auch einen Plan.

Regie bei „Sendung mit der Maus“

Ute Wegmann wurde 1959 geboren und hat in Köln Germanistik, Romanistik und Pädagogik studiert. Sie ist in verschiedenen Bereichen tätig, darunter eine freie Redakteurstätigkeit bei RTL oder Regieassistenz beim WDR-Hörspiel. Seit 1994 ist sie freie Journalistin und Moderatorin unter anderem für „Die besten 7“, eine Bestenliste für Kinder- und Jugendliteratur. Seit 2004 führt sie Regie bei der „Sendung mit der Maus“. Im Jahr 2005 veröffentlichte sie ihren ersten Roman „Sandalenwetter“. Seit 2007 doziert Ute Wegmann an der Universität Duisburg/Essen in Kursen zum Thema Literaturverfilmungen. Ute Wegmann lebt in Köln.

Die beiden 3. Klassen der Humboldtschule werden um 9 Uhr zur Lesung erwartet, die dritten Klassen der Friedrichschule besuchen die Lesung um 10.40 Uhr. Die Lesung findet als Beitrag der Bücherei Plankstadt im Rahmen des Leseförderprojekts Fredericktag statt.

Wegen der Lesung ist die Bücherei am morgigen Dienstag am Vormittag für den Publikumsverkehr geschlossen. Am Nachmittag ist sie zu den gewohnten Zeiten von 14 bis 18 Uhr geöffnet. zg

