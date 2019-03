Begegnungennachspüren

Plankstadt.In der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern beginnen viele Menschen, Gewohnheiten, die ihnen und ihrer Umgebung nicht guttun, zu überdenken oder gar mit ihnen zu brechen. Wie kann ein Mensch damit umgehen, wenn seine Pläne durchkreuzt werden? Mit wem haben sich die Wege in der letzten Zeit gekreuzt und wie war das? Wie kann eine oder einer sein Kreuz tragen? Diese Fragen werden bei der evangelischen Gemeinde in den musikalischen Andachten in der Passionszeit aufgegriffen. Die Andachten geben den Menschen die Möglichkeit, an vier Mittwochabenden innezuhalten und dem eigenen Leben nachzuspüren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Andachten stehen unter dem Thema „Kreuz-Wege“, können aber unabhängig voneinander besucht werden. Jeder ist eingeladen. Die Andachten beginnen jeweils um 19 Uhr in der evangelischen Kirche, Schwetzinger Straße 5. Los geht es am morgigen Mittwoch. Der Abend steht unter dem Leitgedanken „Wenn Wege sich kreuzen“. „Haben Sie schon einmal darauf geachtet, wie vielen Menschen wir täglich begegnen? Unsere Wege kreuzen sich, manchmal fast unbemerkt, ein andermal kann so ein Zusammentreffen aber auch alles verändern“, schreiben die Veranstalter.

Werke von Bach

Auch auf Jesu Weg zum Kreuz kam es noch zu letzten Begegnungen, die in den klassischen Kreuzwegstationen festgehalten sind. Früher erzählten sie dem Betrachter vom Glauben. Können diese Bilder aber heute noch zu uns sprechen? Jutta Layer geht dieser Frage in dieser Andacht auf den Grund.

Musikalisch gestaltet wird der Abendgottesdienst vom Doppelrohr-Quartett in der Besetzung Oboen, Englischhorn und Fagott unter Leitung von Dr. René Transier. Zu hören sind Werke von Bach, Graupner und Zelenka. Die Andachten verstehen sich als ökumenisches Angebot. zg

