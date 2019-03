Bei der Gleichberechtigung gibt es noch viel zu tun

Plankstadt.In ihren begrüßenden Worten bei der Hauptversammlung ging Gaby Wacker, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo), auf das 100-jährige Bestehen des Verbandes ein. Sie erinnerte an einen besonderen Moment des deutschen Parlaments: Zum 100. Mal jährt sich, dass mit der Sozialdemokratin Marie Juchacz erstmals eine Frau im deutschen Reichstag eine Rede hielt. Sie war es auch, die sich im selben Jahr für die Gründung der Awo verantwortlich zeichnete, heißt es in einer Pressemitteilung der Awo.

Im Jubiläumsfilm des Bundesverbandes wurde dies in beeindruckenden Bildern nachgezeichnet. Der Film beleuchtete die Entstehung und Entwicklung der Awo von der Weimarer Republik über die Zerschlagung durch die Nazis bis heute. Im Sinne des Jubiläumsmottos „#wirmachenweiter“ bietet der Film gleichzeitig einen Ausblick in die Zukunft. Der stellvertretende Vorsitzende Walter Stumpf hatte die Vorführung des 20-minütigen Filmes vorbereitet, der einen umfassenden Einblick in die Geschichte gab.

Welt soll gerechter werden

Angesichts des „Weltfrauentags“ und des „equal pay day“ zog Wacker das Fazit, dass der Einsatz von Marie Juchacz für Gerechtigkeit noch nicht zu Ende sei. Es gebe noch viel zu tun, bis Männer und Frauen nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der Praxis gleichberechtigt sind.

Zügig waren in diesem Jahr die Formalitäten der Hauptversammlung abgeschlossen. Die Entlastung des Vorstandes nahm die stellvertretende Kreisvorsitzende Renate Schmidt vor.

Daran anschließend berichtete Andrea Schneider, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes Rhein-Neckar, von den vielfältigen sozialpädagogischen Aufgabenfeldern der über 350 Mitarbeiter. Sie reichen von den Kindertagesstätten bis zur Schwerstbehindertenbetreuung. Zu der 100 Jahre-Jubiläums-Großveranstaltung der Awo in der Metropolregion Rhein-Neckar lud sie am Samstag, 22. Juni, nach Mosbach ein.

Ausflug führt nach Michelstadt

Auch vor Ort wurden noch Termine abgestimmt: Am Donnerstag, 23. Mai, findet ein Kaffeenachmittag in der Awo-Caféteria in Oftersheim statt. Als Ziel des Ausfluges am Samstag, 7. September, wurde Michelstadt im Odenwald festgelegt. Die Landessammlung findet ab sofort bis Samstag, 23. März, statt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. wac/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019