Anzeige

Plankstadt.Das beliebte Museumsfest des Heimatmuseums in der Schwetzinger Straße 17 findet am Samstag, 21. Juli, statt. Hierzu lädt der Heimat- und Kulturkreis ein. Um 11 Uhr wird dabei die neue Ausstellung eröffnet und ab 15 Uhr unterhält der Musikverein Plankstadt die Gäste. Wie immer ist auch für Speis’ und Trank bestens gesorgt, versprechen die Veranstalter.

Zum Thema der Ausstellung verraten sie: Es lautet „Flüchtlinge und Vertriebene“. Viele Familien wurden und werden aus ihrer Heimat vertrieben oder mussten flüchten. Auch in Plankstadt leben viele Menschen, denen nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Schicksal nicht erspart blieb, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Einzelschicksale von damals, aber auch von heute werden in der Jahresausstellung durch authentische Schilderungen der Zeitzeugen dargestellt. zg