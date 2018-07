Anzeige

Plankstadt.Heiße Temperaturen hielten die Bewohner des Caritas-Altenzentrums nicht davon ab, das Sommerkonzert von Ruth Miedreich-Hornung im Keller des Hauses zu besuchen. Auch die 104-jährige Anna Gagel ließ sich das Konzert nicht entgehen. „Es ist immer so schön, ich habe mich wieder sehr gefreut“, erzählte sie. Viermal im Jahr kommt Miedreich-Hornung mit ihren Musikschülern ins Altenzentrum und präsentiert den Bewohnern musikalisch die Jahreszeiten.

Felicitas und Victoria Aumüller eröffneten den Nachmittag, der im Zeichen des Sommers stand, mit „Wenn der Sommer kommt“, einer deutschen Version des Liedes „In the Summertime“ von Mungo Jerry.

Auch alte Bekannte waren beim Konzert dabei. Gerhard Waldecker, der beim Frühlinskonzert aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, übernahm in alter Tradition wieder die Moderation. „Ich bin froh, dass ich jetzt wieder dabei sein kann. Ich mache die Moderation sehr gerne und die Bewohner sind immer so glücklich“, erzählte er erleichtert. Begleitet wurde das Konzert von Heinz Ochs und Dietmar Schüssler am Klavier. Mit Claudia Mandl und Heiderose Bleier bekam Ruth Miedreich-Hornung auch gesangliche Unterstützung. Für Begeisterung sorgten die Stieger-Brüder Janis und Laurin an Geige und Klavier. „O sole mio“ und „Für Elise“ gaben die beiden zum Besten und ernteten großen Applaus und Lob von Waldecker. Schnell sprang der Funke auf die Bewohner über, als Miedreich-Hornung „Wo meine Sonne scheint“ von Caterina Valente anstimmte. Bevor die Blockflötengruppe ihren ersten Auftritt hatte, gaben Felicitas und Victoria noch „Wie Eis in der Sonne“ (Like ice in the sunshine) und „Total genial“ zum Besten.