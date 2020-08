„Bei uns hat es sofort gefunkt“

Plankstadt.„Ich kann es gar nicht glauben. Überlegen Sie mal. 65 Jahre zusammen“, sagt Erhard Birk (94) zur Begrüßung. Ja, es ist ein ganz besonderer Jahrestag, den er gemeinsam mit seiner Frau Lilli (88) am heutigen Donnerstag feiern darf. Die Eiserne Hochzeit ist ein weiterer Meilenstein in einem erlebnisreichen Leben.

Kennengelernt haben sich die beiden durch Zufall. „In der Woche vor Ostern sind wir in der Straßenbahn ineinandergerannt“, kann sich Erhard Birk noch gut erinnern. Am Abend hat er Lilli dann zufällig wiedergetroffen – und sich natürlich für den Vorfall in der Bahn entschuldigt. Aber damit nicht genug: Er ergriff gleich die Gelegenheit und lud Lilli in den Zirkus Krone ein, der zu der Zeit gerade in Heidelberg gastierte.

Die Straßenbahn nach Handschuhsheim war es also, die das junge Paar zusammenbrachte. Weitere Treffen folgten, unter anderem an der Thingstätte in Heidelberg, wo auch ein allererstes Foto von Erhard Birk und Lilli entstand. Das Glück der beiden wird beim Betrachten greifbar. „Die ganze Art von Lilli hat mir gleich gefallen. Sie war lustig und nett, da hat es sofort gefunkt“, so Erhard Birk. Und was mag Lilli an ihm? Da kann sie gar nichts hervorheben. „Ich mag alles an ihm“, erklärt sie.

Geheiratet wurde schließlich am 27. August 1955 in Lillis Heimatort Asbach im Odenwald – „da wurde Spalier gestanden und es wurden Böller abgefeuert“, erinnert sich der Bräutigam. Zwei Tage lang wurde gefeiert. Gekrönt wurde das Glück dann später mit zwei Söhnen, von denen der ältere leider bereits verstorben ist. Zwei Enkel und zwei Enkelinnen sind aber der ganze Stolz der Birks.

Heimisch im Waldpfad

Das Ehepaar wohnt im Waldpfad. Angefangen hat alles mit einer kleinen Dachgeschosswohnung. „Waldpfad klang so schön nach Bäumen. Als wir dann zur Besichtigung kamen, haben wir erst gesehen, dass es die hier gar nicht gibt. Vor ihren Türen saßen Leute und müssen gedacht haben: ,Schon wieder so ein paar Noigeplaggde’“, meint Erhard Birk. Als der erste Sohn kam, siedelte das Paar in die Jahnstraße um, ehe es schließlich das Haus im Waldpfad kaufte, wo die beiden jetzt noch wohnen.

Erhard Birk hat übrigens 30 Jahre bei der Firma Pfaudler gearbeitet. Lilli hat den Textilmarkt Eisel in der Schwetzinger Straße geleitet und dürfte daher vielen Leuten in der Gemeinde bekannt sein.

In ihrem gemeinsamen Leben gab es viele schöne Momente, aber besonders gern erinnern sich die beiden an die Zelturlaube in Jugoslawien sowie an die Zeit im Garten in Heidelberg, den sie lange Jahre betreut haben. Sie haben auch lange Jahre gemeinsam gekegelt.

Zur Eisernen Hochzeit kommt der Sohn mit seiner Frau sowie weitere Familienmitglieder und Bekannte – aber alles in kleinem Rahmen. Dann lassen sich die beiden mal verwöhnen und genießen die Zeit im Kreise der Liebsten. Wir wünschen alles Gute weiterhin!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020