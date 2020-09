Beim Radelteam anmelden

Plankstadt.Die Gemeinde nimmt auch in diesem Jahr am Stadtradeln des Rhein-Neckar-Kreises teil. Die Aktion startet am 20. September und endet am 10. Oktober. Wie andere Vereine und Gruppen stellt auch die Plankstadter Liste (PlaLi) ein Team und hofft auf viele Mitradler. Die Vorteile des Radfahrens erfährt man am besten, indem man selbst aktiv mitradelt, wirbt die PlaLi in einer Pressemitteilung.

Die Aktion mache auch auf die Bedürfnisse der Radfahrer aufmerksam und wende sich an die politisch Verantwortlichen, für eine gute Infrastruktur für die Radfahrer zu sorgen. In Plankstadt weise das auf den Radschnellweg Heidelberg – Mannheim, der in der Planung ist. Ziel der Aktion ist es, innerhalb der drei Wochen viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Kilometer zu sammeln. Anmelden kann sich jeder über www.stadtradeln.de/registrieren. Dort ist unter der Kommune Plankstadt das Team der Plankstadter Liste aufgeführt. uk/zg

