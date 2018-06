Beim Rittermahl musiziert der Burgvogt

Anzeige

Plankstadt.Nach Kärnten und an den Wörthersee zog es die Mitglieder des VdK-Ortsverbands. Die Region hat viel zu bieten, so dass Ausflüge nach Klagenfurt, St. Veit, ins Kloster Gurk sowie nach Millstatt und Maria Wörth ebenso auf dem Programm standen wie Bootstouren auf dem Wörther- und Millstättersee. Mit der Seil- und Gondelbahn ging es hoch auf 1911 Meter auf die Gerlitzen Alpe, im Herzen Kärntens gelegen. „Von dort gab es einen sensationellen 360-Grad-Blick in einer gigantischen Bergwelt und Seenlandschaft“, berichtet Helmut Gaa stellvertretend für die Reisegruppe.

Ein Höhepunkt erwartete die Teilnehmer auf der Burg Sommeregg, wo Burgvogt Thomas zum Rittermahl geladen hatte. Ein Ritterspiel entführte die Gäste dort ins Mittelalter. Mägde, Narren, Ritter und der Vogt sorgten vor dem Mahl für Heiterkeit. Aufgetischt wurden Haxen, Truthahn, Rippchen und Knödel. Gefüllte Buchteln mit Vanillesoße gab es ebenso wie den Verdauungsschnaps aus der Kelle.

Auf dem Markt in San Daniele

Gourmets schmeckte auch der fein geschnittene Schinken, den die Besucher der Schinkenfabrik in San Daniele im benachbarten Italien kosten durften. Sehenswert zeigte sich auch der Mercado, ein Kleidermode- und Trödelmarkt in Tarvisio, der von der Unterhose bis zum Hut alles lieferte. Auch der obligatorische Besuch einer Brauerei stand auf dem Programm.