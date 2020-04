Beiträge gestundet

Plankstadt.Das Land beabsichtigt, die Notbetreuung in den Grundschulen und den Kinderbetreuungseinrichtungen durch eine Änderung der Corona-Verordnung stark auszuweiten. Anspruch auf die erweitere Notbetreuung sollen ab dem 27. April Kinder haben, deren Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Weiterhin bedarf es der Erklärung, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist, so die Pressemitteilung der Gemeinde.

Diese Nachweise sind möglichst mit einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Anmeldeformular in der Einrichtung abzugeben, in denen das Kind angemeldet ist. Das Formular ist auf der Homepage der Gemeinde eingestellt. Die Einrichtungen wurden von der Gemeinde informiert, die Gemeinde steht bei Fragen zur Verfügung.

Bis zur Hälfte der Regelplätze

Einen Platz in der erweiterten Notbetreuung erhält jedes Kind, bis die Hälfte der vorhandenen Regelplätze in den Einrichtungen erreicht ist. Wird die Zahl überschritten, entscheidet die Gemeinde nach objektiven Kriterien, welche Kinder aufgenommen werden. Die Elternbeiträge für den Monat Mai werden wie die Aprilbeiträge gestundet und nicht von den Konten der Eltern abgebucht. Eltern, die die erweiterte Notbetreuung in Anspruch nehmen, haben die üblichen Beiträge und Essensgelder für die Notbetreuung zu zahlen.

„Mein Dank gilt den Leitungen unserer Schulen und Einrichtungen und ihren Mitarbeitern für die Organisation der erweiterten Notbetreuung. Ich hoffe sehr, dass die Plätze auch ausreichen. Meine dringende Bitte an die Eltern ist, die Notbetreuung wie der Name sagt auch nur im Notfall in Anspruch zu nehmen“, so Bürgermeister Nils Drescher. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.04.2020