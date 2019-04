Beitrag wird leicht erhöht

Plankstadt.Bei den Landfrauen ist alles im Lot. Das bestätigte die zweite Vorsitzende Karin Markert, die die verhinderte Vorsitzende Carmen Knauer vertrat, bei der Mitgliederversammlung im Restaurant „Kleiner Plänkschter“. Ein Jahr voller Aktionen liegt hinter den agilen Frauen, die neben der Geselligkeit viel für die Wissenserweiterung tun. Dabei fokussieren die Vorträge die Natur, den eigenen Organismus oder Impulse zum Glauben sowie einen Blick in fremde Kulturen.

„Nur durch euer aller Mithilfe ist unser Verein lebendig und kann auch weiterhin bestehen“, dankte Markert allen Mitgliedern. Finanziell steht es positiv im Verein, allerdings wird es im kommenden Jahr eine leichte Beitragserhöhung geben müssen: „Vom derzeitigen Jahresbeitrag von 30 Euro gehen allein 21,50 Euro an den Verband und weitere Institutionen, lediglich fünf Euro bleiben im Verein für alle Aktionen“, erklärte Markert nach dem ausgeglichenen Kassenbericht von Doris Patzek. Allerdings sei man durch die Mitgliedschaft im Verband versichert und habe Zugriff auf viele Referenten, was ein Vorteil sei.

Homepage neu aufgestellt

Die Homepage www.landfrauenverein-plankstadt.de wurde neu aufgestellt und wird ab sofort von Ingrid Schmitt gepflegt. 2020 stehen die Wahlen für die Vorstandspositionen an, Markert motivierte zur Mitarbeit und der Überlegung, sich aktiv einzubringen. Am Dienstag, 30. April bieten die Landfrauen eine Fahrt zum Maimarkt nach Mannheim an; für Mitglieder kostet die Tour inklusive Eintritt 8, für Nichtmitglieder 10 Euro. Info und Anmeldung über „Kontakt“ auf der Homepage. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019