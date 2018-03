Anzeige

„Ich gehe davon aus, dass wir 2020 unser Museumsfest im neuen Hof feiern können“, so verlieh die Vorsitzende des HKK, Heidrun Engelhardt-Geiß, ihrer Hoffnung Ausdruck. Das konnte Drescher nicht versprechen, freut sich aber, dass er „keinen erheblichen Widerstand zu den Plänen“ wahrgenommen habe.

Trauungen füllen die Kasse

Ansonsten konnte der HKK bei seiner Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken – insbesondere, was die Trauungen im Heimatmuseum an bestimmten Samstagen anbelangt. „Wir haben bereits sieben Trauungen sicher in diesem Jahr, vier werden vermutlich noch bestätigt werden“, trug Heidrun Engelhardt-Geiß vor. Und es wird noch mehr. „Es gibt auch schon Anfragen von Brautpaaren, die an einem Tag unter der Woche heiraten wollen“, so die Vorsitzende. Diesen Wünschen wolle der HKK entgegenkommen. Immerhin gebe es pro Trauung 150 Euro für die Vereinskasse.

Im Museum gibt es immer etwas zu tun, so dass im vergangenen Jahr insgesamt 136 Einzeleinsätze für die Mitglieder anstanden. 26 Personen haben dabei 381 Arbeitsstunden geleistet – allein 80 davon gehen auf das Konto von Bruno Rafflewski, wie Heidrun Engelhardt-Geiß betonte.

Die neuen Tore für das Museum, die rund 33 000 Euro gekostet haben – von denen eines die Gemeinde bezahlt hat – schlagen sich in den Finanzen des Vereins nieder, wie Schatzmeisterin Jutta Schuster darlegte. Für ihre vorbildliche Kassenführung wurde sie – wie auch der gesamte Vorstand – entlastet, bevor es an die Neuwahlen ging.

Die Höhepunkte des Jahres für den Verein sind klar: Am Freitag, 20. April, beteiligt sich der HKK an der Französischen Woche mit der „Promenade Culinaire et Culturelle“, bei der das Heimatmuseum eine Station darstellt. Am Montag, 30. April, steht um 18.15 Uhr die Maibaumaufstellung im Programm. Das Museumsfest findet am Samstag, 21. Juli, von 11 bis 19 Uhr statt. Und am Donnerstag, 18. Oktober, ist ein Vortrag über die Hugenotten geplant. grö

