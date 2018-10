Ben soll sich trotz Herzfehler einiges zutrauen

Plankstadt.Fritz ist eine Sportskanone – Ben eine Couch-Potato (Sofakartoffel), aber aus gutem Grund: Bens Mama hat immer Angst um ihn, denn Ben hatte einen Herzfehler und musste schon als Baby operiert werden. Deshalb also packt ihn seine Mama sprichwörtlich in Watte. Die Basics ihrer inhaltsreichen Geschichte um zwei Schuljungen, „Die besten Freunde der Welt“, gibt Autorin Ute Wegmann mit ausdrucksreicher Gestik und Mimik mit auf den Weg – die Drittklässler hängen an ihren Lippen, machen prima mit, wenn Fragen gestellt werden.

Zur Autorenbegegnung in der Gemeindebücherei waren an diesem Vormittag die dritten Klassen beider Grundschulen eingeladen. Aber wer ist die Frau, die für zweimal neunzig Minuten den etwas anderen „Unterricht“ für die „Plänkschter“ Kinder macht? Drei Jobs hat sie, das erstaunt die Schüler. Den der Schriftstellerin konnten sie ja unschwer nachvollziehen, aber dass sie unter anderem schon Regie für Beiträge in der „Sendung mit der Maus“ geführt hat und Journalistin ist, die regelmäßig samstags im Deutschlandfunk Kinderbücher vorstellt, lässt Münder offenstehen. So ein wenig favorisiert Wegmann aber die Aktionen mit „echten“ Kindern, also ihre Lesungen und Gespräche wie in Plankstadt.

Dann liest Ute Wegmann vor, bewegt und betont tut sie das, fesselt ihre Zuhörer. Ben, der keinen Sport macht und nur daheim sitzt und Bücher liest, deshalb vieles weiß, aber beim Treppensteigen schon ins Atmen und Schwitzen kommt, hat noch kein einziges Mal bei einem Freund übernachtet – das ist unvorstellbar für die Zuhörer. Aber da ist eben die Mama, die ihn ausbremst, damit ihm nichts passiert.

Fritz’ Mama ist Sängerin

Und Fritz, mit der englischen Mama, die sein Papa, der Berufsfeuerwehrmann, in seinem Urlaub aus dem Meer gerettet hat, die so herrlich mit englischem Akzent redet? Bei Fritz läufts prima, obgleich er auch manchmal für sich meckert, weil Mama Sängerin ist, sich mit der Band treffen muss und er dann nach der Schule daheim alleine ist. Aber dann macht sie ihm leckere Apfelpfannkuchen und alles ist gut. Aber Sport macht Fritz, damit er so stark und fit wird wie sein Papa. In der Schule verkündet die Lehrerin, dass es ins Schwimmbad gehen soll und alle, die noch kein Schwimmabzeichen haben, eines machen oder die nächste Stufe der Abzeichen angehen können. Alle Kinder jubeln, nur Ben nicht, denn der hat Angst vorm Wasser, kann auch nicht in der Badewanne sein, so schlimm ist das.

Was eine orangefarbene Badehose mit Blume auf dem Po, eine Party beim Feuerwehrchef und ein nächtliches Abenteuer der beiden Freunde im Waldschwimmbad für eine überraschende Wendung in Bens Leben bedeuten, das können die Kinder alle selbst lesen im Buch „Die besten Freunde der Welt“. Was Ute Wegmann noch dabeihat, ist das Buch, aus dem Ben so viel über Tiere weiß, über das sie in ihrem Buch geschrieben hat. Das zeigt sie den Grundschülern, die begeistert das Krokodil mit dem kleinen Zahnputz-Vogel im Maul anschauen oder den Seeadler mit der immensen Schwingenspannweite.

Viele Fragen vorbereitet

Die Schüler haben viele Fragen vorbereitet, wollen etwa wissen, warum die Autorin schreibt. Wenig überraschend antwortet die 59-Jährige: „Weil es mir so viel Spaß macht.“ Wie viel Geld sie wohl mit dem Schreiben verdient? „Mit den Büchern eher wenig“, gibt sie offen zu, aber mit Lesungen, für die es Honorar gibt, schon und mit den anderen Jobs. Dass es schon acht Bücher gibt sowie einige der Titel, verrät sie den Neugierigen, aber auch, dass es Geschichten sind, die sie mit Menschen erlebt hat, oder die aus Gesprächen entstehen, die sich um bewegende Biografien drehen und dann in einem Buch dafür sensibilisieren. Wie bei Ben mit dem Herzfehler und der umsorgenden Mutter, die lernen muss, dass es Ben mittlerweile gut geht, er echt etwas kann und sich das auch zutrauen soll, von seiner Mama unterstützt.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018