Berger im Amt bestätigt

Plankstadt.Zahlreiche Mitglieder der Chorgemeinschaft waren ins evangelische Gemeindehaus zur Hauptversammlung gekommen, um ihren Vorstand zu wählen. Unter der Leitung von Oskar Gräf gingen die Wahlen zügig vonstatten, und der Vorsitzende Manfred Berger sowie seine Stellvertreter Monika Gund und Dieter List wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gaby Kolb und Helga Gräf kandidierten nicht mehr für den Vergnügungsausschuss.

Schriftführerin Ines Gaa-Kaul berichtete von einem intensiven Sängerjahr, dessen kultureller Höhepunkt das Konzert „Musik im Advent“ mit gleich zwei Aufführungen gewesen sei, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Neben den diversen gesanglichen Auftritten sei aber auch das „Gesellige“ nicht zu kurz gekommen, obwohl ein großer Arbeitsaufwand nötig war, Familienfeier, Sängerfasnacht, Vatertag und den Weihnachtsmarkt zugunsten der Notgemeinschaft Plankstadt zu verwirklichen. Der Aufwand für das Straßenfest sei jedoch nicht mehr zu stemmen gewesen.

Organisatorische Highlights waren die Ausflüge. So führte die Fünf-Tage-Fahrt nach Imst in Tirol, während sich die Damen auf „Öko-Spuren“ nach Schwäbisch Hall aufmachten. Für den Vorsitzenden Manfred Berger war das Adventskonzert ein voller Erfolg. Inzwischen konnten die Einnahmen daraus an die konfessionellen Kindergärten gespendet werden. Zum Abschluss durften sich 19 Aktive über Präsente als „fleißige Singstundenbesucher“ freuen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.04.2019