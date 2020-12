Bertha Benz als Namenspatin

Plankstadt.Der Andrang auf Neubaugebiete ist riesig. Das bekommt auch die Gemeindeverwaltung immer wieder zu spüren. Zuletzt wurde es im Antoniusquartier deutlich, wo wesentlich mehr Interessenten da waren, als Grundstücke verkauft wurden. Doch das nächste Neubaugebiet ist ja schon in der Planung: Die „Kantstraße Nord“ soll erschlossen werden, ein Gebiet, das nördlich der bereits bestehenden Kantstraße liegt.

Dass wirklich jeden Tag Anfragen zu Grundstücken dort im Rathaus eingehen, machte Bürgermeister Nils Drescher in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Doch noch werden die Grundstücke nicht vergeben. Wenn es so weit ist, wird die Verwaltung das rechtzeitig bekannt geben. Doch derzeit bittet der Rathauschef dringend, von Anfragen abzusehen.

Insgesamt 64 Grundstücke

Die MVV Regioplan GmbH hat als Erschließungsträger die Planung erstellt und ist derzeit mit der Ausschreibung der Erschließungsarbeiten beschäftigt. Diese sollen 2021 ausgeführt werden. Dann könnten 2022 erste Wohnhausneubauten möglich sein. In dem Gebiet sollen insgesamt 64 Baugrundstücke entstehen. 27 Grundstücke für die Errichtung von frei stehenden Einzelhäusern, 30 sind für Doppelhaushälften vorgesehen, vier für eine Hausgruppe und drei für Mehrfamilienhäuser.

Doch wie bereits geschrieben, werden diese noch nicht vergeben. Über die Vergabe der Grundstücke, das Vergabeverfahren und die Bedingungen dazu wird der Gemeinderat nach ausführlicher Vorberatung voraussichtlich im Januar entscheiden. Bewerbungen sind daher derzeit noch nicht möglich und die Gemeinde führt auch keine Warteliste. Es ist Geduld gefragt.

Doch damit die Grundstücke später gebildet werden können, braucht die Erschließungsstraße in diesem Bereich einen Namen. Dazu wurden Namensvorschläge aus dem Gemeinderat gesammelt und eine Probeabstimmung durchgeführt. Dabei setzte sich der Name „Bertha-Benz-Straße“ durch. So lautete denn auch der Beschlussvorschlag und die Mehrheit der Gemeinderäte war dafür. Die anderen Namensvorschläge wurden nicht genannt.

Eine Aussprache zu diesem Punkt gab es nicht, die SPD stimmte gegen die „Bertha-Benz-Straße“. „Dass die Straße nach einer Frau benannt werden sollte, das war für uns gesetzt. Wir hatten allerdings der Verwaltung einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich die Benennung nach einer Frau, die sich in Plankstadt große Verdienste erarbeitet hat und einen Bezug zur Gemeinde hatte. Daher haben wir gegen den Beschluss gestimmt“, erklärte Gemeinderätin Jutta Schneider auf Anfrage dieser Zeitung. grö

