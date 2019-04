„Besucher können immer verhandeln“

Plankstadt.Edles Porzellan lässt ihr Herz höherschlagen. So besitzt Anna Szachnitowska eine große Sammlung, die sie zu Hause gebührend zur Geltung bringt. Eine üppig dekorierte Obstschale schmückt beispielsweise ihren Esstisch. Und auch Vogelfiguren haben es ihr angetan.

Gefunden hat sie die Stücke allesamt auf Flohmärkten. Bei Porzellan kommt es auf den Stempel und die Seriennummer an, weiß sie, und stöbert in Katalogen für Sammler auf der Suche nach dem Besonderen. Ihr Hobby die gebürtige Polin zum Beruf gemacht hat, die bei Findus Metropol in der Schubertstraße 36 in Plankstadt arbeitet. Inhaber Matthias Gött hat sich auf Entrümpelungen, Wohnungs- und Haushaltsauflösungen spezialisiert. Viele der dort gesammelten Fundstücke, Möbel, Geschirr, Gläser und mehr, landen in der Verkaufshalle, nachdem sie gereinigt worden sind.

Anna Szachnitowskas geschultes Auge hilft dabei, wertvolle Stücke ausfindig zu machen. „Schau mal auf die Farben“, erklärt Szachnitowska und zeigt zwei Porzellanvögel der Marke Ens aus den 1930er Jahren, die mit großer Sorgfalt und Tiefenschärfe bemalt wurden – mehr noch als die nach dem Zweiten Weltkrieg gefertigten Figuren. Solche Details und andere kennt Anna Szachnitowska aus dem Effeff. Ihre Tipps für Flohmarktgänger, sowohl Käufer als auch Verkäufer, hat sie im Interview mit dieser Zeitung gegeben, die als Leitfaden für einen Besuch dienen können.

Wie treten Käufer in Kontakt mit Verkäufern?

Entdeckt Anna Szachnitowska ein interessantes Objekt auf dem Flohmarkt, sucht sie zunächst einmal das Gespräch mit dem Verkäufer. Das rät sie Käufern generell – unabhängig davon, um welchen Flohmarktartikel es sich handelt. „Ich frage, ob ich das Stück in die Hand nehmen darf und nach dessen Herkunft. Manchmal weiß ich schon Bescheid, aber ich frage trotzdem“, gibt Szachnitowska als Tipp mit auf den Weg, um das Fachwissen des Verkäufers zu testen. Wird von privat verkauft, kommen die Menschen schnell ins Reden. „Die alten Leute lieben es, zu erzählen: wie sie wertvolles Porzellan im Zweiten Weltkrieg im Garten vergraben haben zum Beispiel“, berichtet die geübte Flohmarktgängerin. Immer folgt eine Geschichte, die sich die Findus-Mitarbeiterin gern anhört. „Es geht manchen Verkäufern nicht ums Geld, sondern darum, dass eine Sache in gute Hände kommt.“

Wie entsteht ein Preis auf dem Trödelmarkt?

Gefällt ein Artikel, fragt Szachnitowska nach der Preisvorstellung des Verkäufers und überlegt erst einmal gründlich. Zumeist verlässt sie den Stand und kommt bald darauf zurück. Dann geht es an die Kür jedes Flohmarktbesuches: das Handeln. „Besucher können immer verhandeln – das macht Spaß“, weiß die 52-Jährige und hat bei antiken Stücken bereits den Betrag im Kopf, den sie für deren Restaurierung zahlen muss. Wichtig ist ihr, einen Preis zu zahlen, der angemessen ist. „Ich mache einen Kompromiss und wir treffen uns in der Mitte. Alles andere ist eine Beleidigung des Verkäufers.“ Sowieso mangele es heutzutage an der Wertschätzung gebrauchter Sachen, meint Szachnitowska. Viele denken, den Großteil der Waren gebe es beinahe umsonst. „Das ist falsch, auch wenn vieles sehr günstig ist: ein Euro für ein Männerhemd, fünf Euro für eine gute Winterjacke.“ Gerade bei Kleidung greifen Menschen mit geringem Einkommen zu, darunter viele Großfamilien und Rentner.

Was sollten Verkäufer beachten, die einen Stand aufbauen?

Anna Szachnitowska ist selbst häufig als Verkäuferin auf Flohmärkten unterwegs – in der Regel besucht sie zweimal pro Monat den Flohmarkt auf dem Heidelberger Messplatz. Dort zahlt sie für die Standmiete zehn Euro pro laufenden Meter. Einen eigenen Tisch bringt sie mit sowie viel Kleingeld, damit sie bei Bedarf herausgeben kann. „Vor dem Verkaufen überlege ich mir meine eigene Preisvorstellung.“ Man könne sich auch im Internet informieren und prüfen, für welchen Preis der Artikel dort angeboten werde. Nicht immer sei das Internet aber aussagekräftig. 25 Prozent des Wertes schlägt die leidenschaftliche Flohmarktgängerin dann als eigenen Gewinn auf den Preis. Das sei legitim, schließlich nimmt der Verkäufer Aufwand auf sich: die Anfahrt, den Transport, die Reinigung und Aufbereitung der Gegenstände, wofür ausreichend Zeit eingeplant werden sollte. Beschädigte Artikel und Kleidungsstücke finden keine Käufer und sollten aussortiert werden.

Was macht den Reiz von Flohmarktartikeln aus?

So manches Stück, das bereits länger in Gebrauch ist, hat seine Vorteile. „Mit alter Baumwolle lassen sich Gläser gut polieren. Sie saugt Wasser schnell auf“, rät Szachnitowska. Neben den praktischen Aspekten ist es vor allem die Optik, die anspricht. „Neues und Altes, das häufig wärmer wirkt, lassen sich toll kombinieren. Selbst genähte Kissenbezüge mit Stickereien passen gut auf moderne Sofas.“ Und wenn jemand bastelt, lassen sich aus alten Stücken, etwa Möbeln, Lampenschirme oder Bilderrahmen, neue Designobjekte basteln. Ideen finden sich im Internet.

