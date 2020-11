Besuchsverbot im Caritas-Altenzentrum wird aufgehoben

Plankstadt.Nachdem im Auftrag des Gesundheitsamtes am Dienstag noch Schnelltestungen und Abstriche bei den noch positiven beziehungsweise symptomatischen Bewohnern des Caritas-Altenzentrums „Sancta Maria“ durchgeführt worden waren, konnten am Freitag fast alle Bewohner aus der Quarantäne entlassen werden. Ab dem 3. Dezember darf die Einrichtung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ihre Türen wieder für Besuche öffnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch haben die Bewohner dann wieder die Möglichkeit, wohnbereichsbezogen Angebote, wie Friseur und Physiotherapie oder Beschäftigungsangebote zu nutzen. Auch Gottesdienste können dann wieder stattfinden, wobei diese zunächst virtuell in die Bewohnerzimmer übertragen werden.

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, wird ab dem 3. Dezember ein neues Besuchsmanagement umgesetzt. So werden die Besuchszeiten reduziert und Besuche sollen in der Anfangsphase der Öffnung möglichst auf immer dieselbe Person beschränkt werden.

Neben einer regelmäßigen Testung der Bewohner und Mitarbeiter werden auch die Angehörigen dazu angehalten, sich regelmäßig testen zu lassen. „Wir haben eine Kooperation mit einem Hausarzt in Plankstadt geschlossen, der für uns Schnelltests durchführt. Die Kosten für die Testungen auch der Angehörigen übernehmen wir“, erklärt Heimleiterin Martha Trautwein. Weil auch die Schnelltests nur eine Momentaufnahme darstellen, müssen künftig alle Besucher im Altenzentrum eine FFP2-Maske tragen, die vom Heim gestellt wird.

Zum neuen Besuchsmanagement gehören darüber hinaus ein Besucherleitsystem, eine Fiebermessstation im Eingangsbereich sowie die Registrierung der An- und Abmeldung mittels Barcode über das Smartphone. Weiterhin gelten selbstverständlich wie bisher auch die sogenannten AHA-Regeln.

„Wir möchten uns bei den Angehörigen nochmals ganz herzlich für ihr Verständnis und ihre Geduld bedanken und hoffen sehr, dass sich die Situation bald wieder ändern wird. Bis wir jedoch zur Normalität zurückkehren können, wird es noch einige Zeit dauern“, so Martha Trautwein. „Wir sind aber froh, dass besonders jetzt in der Adventszeit die Bewohner wieder die Möglichkeit haben, ihren Liebsten persönlich zu begegnen“, so Trautwein.

