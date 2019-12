Bewohner summen bei „Jingle Bells“ mit

Plankstadt.Musik gehört in der Adventszeit einfach dazu und stimmt mehr als alles andere auf das bevorstehende Fest ein. Da ist es umso schöner, wenn Ruth Miedreich-Hornung mit den Flötenkindern des Musikvereins und Gästen ins Caritas-Altenzentrum Sancta Maria kommt.

Dabei erfüllen diese Konzerte, die regelmäßig über das Jahr verteilt stattfinden, noch eine weitere Funktion: Die Kinder lernen, was es heißt, vor Publikum aufzutreten. „Dieses Mal sind viele Anfängerkinder dabei“, erklärte Ruth Miedreich-Hornung. Sei es die Volksweise „Guter, braver Nikolaus“ oder „Lasst uns froh und munter sein“, die Kinder zeigten ihr Können. Und wenn sie sich beim Tempo mal nicht so ganz einig waren, dann war das nicht schlimm. „Die Kunst ist, sich am Ende wieder zu finden“, meinte Ruth Miedreich-Hornung und schmunzelte. „Das ist eben eine Liveveranstaltung“, machte denn auch Moderator Gerhard Waldecker klar.

Den Spaß, den sie beim Musizieren haben, sieht man den beiden Stieger-Zwillingen an. Laurin verzauberte mit der bekannten Melodie „Gloria in excelsis deo“ auf der Geige, Janis stand dem mit „Der Weihnachtsmann ist da“ am Klavier in nichts nach. „Jingle Bells“ ließ Johanna Hein am Klavier erklingen.

Aber Ruth Miedreich-Hornung hatte für das heimelige Konzert auch erwachsene Gäste dabei. So unterstützte sie Claudia Mandl an Flöte und mit Gesang und gemeinsam mit Kosta Xanthopoulos gaben sie einige Lieder zum Besten wie „Luleise Gottes Sohn“, das sie zum Teil sogar auf Polnisch sangen.

Süßes oder Bares

Kosta Xanthopoulos hatte ein Lied aus Griechenland mitgebracht, das dort am Silvesterabend von Tür zu Tür gesungen wird. „Dann gibt es Süßes oder Bares“, erklärte er. Heinz Ochs begleitete ihn bei „Weihnachten bin ich zu Haus“ am Klavier. Zum Abschluss spielten die Flötenkinder gemeinsam das Stück „Übt ihr immer fleißig, kommt ihr rasch voran“. Pflegedienstleiterin Daniela Habenberger bedankte sich bei ihr für den Besuch: „Ihr stimmt uns auf diese besondere Zeit ein und wir wissen, dass da viel Fleiß dahintersteckt“, meinte sie. Wie gut diese Konzerte ankommen, zeigt sich auch daran, dass der Veranstaltungsraum im Untergeschoss prall gefüllt war. grö

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.12.2019