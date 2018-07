Bier, Musik und Stimmung – die perfekte Kombi

Die Gäste im Welde-Lustgarten dürfen sich auf ein prall gefülltes Musikprogramm freuen. Im vergangenen Jahr sorgte „Fatma2Soul“ für Stimmung, dieses Jahr sind wieder hochkarätige Bands am Start. © Lenhardt

Plankstadt.Besser können die Sommerferien kaum starten: Ende Juli steigt das dreitägige Weldefest im Biergarten an der Brauerei. Das Sommer- und Genuss-Fest fängt am Freitag, 27. Juli, um 18 Uhr an und präsentiert die fünften „Craft Beer Tapdays Rhein-Neckar“. Zum Craft-Beer-Eldorado erwartet die Braumanufaktur Welde befreundete Brauereien mit ihren Bierspezialitäten aus der Region und ganz

...

Sie sehen 7% der insgesamt 6309 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.07.2018