Biergenuss unter Kastanien wieder möglich

Plankstadt.Entspannten kulinarischen Genuss unter Kastanien finden Biergartenfans ab sofort wieder im Weldegarten. In den Wintermonaten hat Gartenwirt Ben Huckele kräftig investiert, heißt es in einer Pressemitteilung: Den Küchenbereich unterzog er einer kompletten Sanierung, stattete ihn mit neuen Geräten aus und erweiterte ihn durch Kühlhäuser im Außenbereich.

Die Speisekarte wurde um verschiedene klassische Biergartengerichte und Salatvariationen bis zum sonntäglichen Bierfrühstück bereichert. Auf dem weitläufigen Areal mit Bistrotischen und Liegestühlen finden Schattenfans ebenso ihren Platz wie Sonnenanbeter. Bierfans, Weintrinker und Cocktailliebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Aufgrund der Größe des Biergartengeländes direkt neben der Welde-Braumanufaktur ist Abstandhalten unproblematisch. Die Öffnungszeiten wurden der momentanen Situation angepasst. „Endlich geht’s wieder los“, strahlt Huckele. Der erfahrene und engagierte Gastronom hatte die zweite kostenintensive Umbauphase von langer Hand geplant und im vergangenen Winter durchgezogen.

Ab 1. April sollte der Genuss im Garten starten, mit neuer Küche, verschiedenen öffentlichen Events und vielen bereits gebuchten privaten Hochzeitsfeiern und Geburtstagsparties. Dann kam Corona. Die Ärmel blieben hochgekrempelt, der Umbau wurde zu Ende gebracht und die Speisekarte konsequent überarbeitet.

Auch für Vegetarier

Die neue und erweiterte Kücheneinrichtung erlaube es ihm, das Speisenangebot um Biergartenklassiker wie verschiedene Braten, Käsespätzle, Schnitzelvariationen und eine Reihe vegetarischer Gerichte zu erweitern, erklärt Huckele.

Auch Vesperleckereien, kulinarische Kleinigkeiten und Desserts fehlen nicht. An Sonn- und Feiertagen lädt der Weldegarten zum Bierfrühstück ein, von Weißwurst über Rührei bis zur vegetarischen Variante mit Müsli und Obst. Neben dem gesamten Bier- und Brauspezialitätensortiment der auf gleichem Grundstück beheimateten Welde-Braumanufaktur locken selbstgemachte Limonaden, Kaffee und eine kleine, aber feine Weinkarte in den großzügigen Garten am Ortsrand von Plankstadt. Damit nicht genug: DJ-Sundowner-Sessions und andere kleine musikalische Events sind im Weldegarten geplant.

Die Parkmöglichkeiten nahe des Weldegartens und ausreichend Extraparkplatz für Fahrräder auf dem Platz vor dem Eingangstor machen ihn zu einem perfekten Ausflugsziel, das sowohl von Heidelberg als auch von Mannheim kommend bestens erreichbar ist. zg

