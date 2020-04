Bis Samstag soll der Anbau weg sein

Plankstadt.So schnell geht es und in einem Gebäude klafft eine riesengroße Lücke: Das Bild zeigt, wie weit der Abriss des Rathauses schon gediehen ist. Zwei Arbeiter schauen vom Dach des denkmalgeschützten Altbaus zu. Auf einem Berg aus Schutt steht ein orangefarbener Bagger und bohrt seine Schaufel in die Decke – oder in das, was davon noch übrig ist.

Die Dachziegel wurden bereits Ende März entfernt, der Garten der Freundschaft vor dem Anbau aus den 1960er Jahren musste schon lange vorher weichen, die Bäume wurden gefällt. Das Wandgemälde von Heinz Friedrich war eingelagert worden. Die Rathausmitarbeiter waren Schritt für Schritt in das Ersatzrathaus in der Containeranlage am Festplatz gezogen (wir berichteten mehrfach). Bis Samstag sollen der Anbau und das alte Treppenhaus komplett weg sein. Im Altbau sind schon die Fenster, Böden und Türen entfernt worden.

Bürgerbüro ausgelagert

Der denkmalgeschützte Altbau wird saniert, an die Stelle des bald abgerissenen Anbaus kommt ein neuer Anbau, den das Architekturbüro Roth geplant hat. Er soll zweigeschossig werden und die einzelnen Ämter beherbergen. Zusätzlich hat die Gemeinde das Sparkassengebäude gegenüber gekauft. Dort soll das Bürgerbüro untergebracht werden. Insgesamt sind für die Rathaussanierung und den Neubau Kosten von 4,5 Millionen Euro berechnet worden. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zweieinhalb Jahre. grö

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020