Bis zu 1000 Rollen Papier werden hier pro Nacht verarbeitet

Plankstadt.Zu einer hochinteressanten Führung waren die Damen des Vereins der Hausfrauen im Verlagshaus des Mannheimer Morgens angemeldet. Welchen Weg nimmt ihre Heimatzeitung, bevor sie in die Haushalte kommt, war das Thema.

Das Druckzentrum in der Dudenstraße zählt zur Mediengruppe Dr. Haas und damit zu den bedeutendsten mittelständischen Verlagshäusern Deutschlands. Insgesamt beschäftigt der Konzern rund 600 Mitarbeiter. Neben dem Mannheimer Morgen gehören die Schwesterblätter Schwetzinger Zeitung, Hockenheimer Tageszeitung, Südhessen Morgen, Fränkische Nachrichten und Bergsträßer Anzeiger dazu, die in drei Bundesländern mit über 110 000 Exemplaren vertrieben werden – in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Zusammen mit externen Druckaufträgen wie beispielsweise für die Weinheimer Nachrichten oder Odenwälder Zeitung werden täglich rund 140 000 Exemplare gedruckt. Hinzu kommen zahlreiche Wochenblätter, so auch die BAZ. Alles entsteht im Rollenoffsetdruck, komplett vierfarbig. Und zwar immer nachts zwischen 21 und 2 Uhr. Rund 850 bis 1000 Rollen Papier zu je 1,2 Tonnen werden dabei pro Nacht verarbeitet. Ab 4 Uhr nachts bringen rund 25 Transporter die Zeitungen zu den Austrägern.

Die Schwetzinger Zeitung als Lokalzeitung kam erstmals im Jahr 1880 heraus, Verleger und Drucker war damals Max Pichler. Später die Familien Moch und Stemmle. Heute erreicht die Schwetzinger Zeitung eine Auflage von 15 000 Exemplaren. Der Rundgang vermittelte Einblicke in die Druckvorbereitung. Hier werden die Text- und Anzeigenbeiträge je Zeitungsseite zusammengefügt und mit digitaler Technik auf Druckplatten übertragen, die in der mehrstöckigen Maschine auf die einzelnen Druckzylinder aufgespannt werden.

Atemberaubende Geschwindigkeit

Die Papiergeschwindigkeit ist atemberaubend, der Papierrollenwechsel an zwölf Wechslern geht automatisch, ohne Maschinenstopp, die neue Rolle wird auf die gleiche Drehgeschwindigkeit wie die ablaufende Rolle gebracht und an die alte Papierbahn geklebt. Die bedruckte Papierbahn erreicht dann den Faltdruck. Zum Schluss ging es zu der Versandanlage. Zwei Versandstraßen – übrigens gerade ganz neu installiert – mit einer Kapazität von 30 000 Exemplaren pro Stunde entnehmen an der Druckmaschine die fertigen Zeitungen mit Förderketten, klappen jedes Exemplar auf und bestücken es in einem Arbeitsgang automatisch mit Zeitungsteilen wie der Wochenendbeilage und mit Prospekten; die Beilagen werden buchstäblich über ein Pumpsystem in die Zeitung „geschossen“. Die Prospekte sind aus wirtschaftlichen Gründen wichtig, denn nur so kann vom Verlag der Preis für die Zeitung verträglich gehalten werden.

Die Zeitungen werden zu Paketen zu je 30 Exemplaren zusammengestellt und mit Plastikfolie und Schnüren verpackt. Danach transportieren Bänder die Pakete in die Transporter, die 550 Abladestellen in der Region beliefern, wo 570 Zusteller die Zeitungspakete in Empfang nehmen. tf

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018