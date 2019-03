Blattläuse bekämpfen

Plankstadt.Zahlreiche Beschwerden über verschmutzte und verklebte Fahrzeuge und Gehwege erreichten die Verwaltung im vergangenen Jahr, gerade im Bereich von Straßenbäumen, heißt es in einer Pressemitteilung. Hierbei handelt es sich meist um Honigtau, eine zuckerhaltige, süße Masse, die Insekten wie Blattläuse, Blattflöhe und Zikaden ausscheiden.

Die Verwaltung wird daher, um eine gewisse Abhilfe zu schaffen, versuchsweise die Bäume in folgenden Straßen mit einem biologischen Mittel behandeln: Blumenau, Rosental, Im Rosenhof, Im Blumenhof. Zum Einsatz gelangt ein Paraffinöl. Mineralöle für den Pflanzenschutz sind als Wasser in Ölemulsionen im Handel. Die Verbindung ist so eingestellt, dass die Emulsion beim Ausspritzen „bricht“, was bedeutet, dass das Öl wieder frei wird und beim Niederschlag einen Film bildet, der alles überzieht. Dieser Film legt sich auch über die überwinternden Larven und Eier, die erstickt werden. Das Mittel enthält keinerlei chemische Insektizide und wirkt deshalb auch nicht zu hundert Prozent.

Temporäres Parkverbot

Im Laufe des Jahres wird die Verwaltung die Wirksamkeit des Mittels überprüfen und die weitere Vorgehensweise festlegen, heißt es in der Mitteilung. Das Mittel wird am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. März, ausgebracht. Bei den öffentlichen Parkplätzen wird durch Schilder ein temporäres Parkverbot angeordnet. Die Verwaltung bittet jedoch die Anwohner, auch private Parkplätze an den beiden Tagen in den betreffenden Straßenzügen im Bereich von Bäumen in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr nicht zu benutzen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019