Blau, Weiß und Rot – soweit das Auge reicht

Mit kleinen Bügelperlen in den Farben Blau, Weiß und Rot sowie mit Herzvorlagen entstehen kleine Kreisel oder sogar der Eiffelturm. © Zeuner

PLANKSTADT.Das Finale der gelungenen „Französischen Woche“, der „Französische Markt“, machte den Rathausplatz für einige Stunden ein kleines bisschen zum Place du Tertre im Künstlerviertel rund um die Kirche Sacré-Coeur in Paris. Alles, was es in der Hauptstadt unseres Nachbarlandes im Original gibt, fand sich auch in der Kurpfalz wieder: Es wurde gemalt, gebastelt, Wein und Kulinarik genossen,

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4816 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.04.2018