Blaustern und Pestwurz

Hallo Kinder! Wenn ihr momentan draußen spazieren geht, könnt ihr an manchen Stellen erste Blüten sehen. Primeln oder Osterglocken zeigen schon ihre bunten Farben – der Frühling ist also nicht mehr fern, auch wenn es draußen noch etwas ungemütlich ist. Denn eigentlich war es den Winter über viel wärmer als normalerweise üblich. Die Temperatur ist aber ein Zeichen für die Pflanzen, wann sie beginnen können, wieder Blätter und Blüten wachsen zu lassen. Primeln und Osterglocken bezeichnet man auch als Frühblüher. Dabei gibt es noch andere Arten, die dazugehören. Ihr kennt bestimmt das Schneeglöckchen oder den Krokus. Manche der Arten haben ganz interessante Namen. Die Kaiserkrone oder die Schachbrettblume verraten mit ihrem Namen schon ein wenig von ihrem Aussehen. Aber die Hundszahn-Lilie? Nun ja, sie hat recht spitze lilafarbene Blütenblätter. . . Der Blaustern hat auch noch einen netten Namen, wohingegen die Pestwurz da nicht so viel Glück hatte, schließlich ist die Pest eine Krankheit. Doch egal – schön anzuschauen sind die Blumen allemal!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020