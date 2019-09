Blechmusiker zu Gast

Plankstadt.Ein ganz besonderer Gottesdienst wird den Gästen in der evangelischen Kirche geboten: Er soll nämlich festliche Bläsermusik mit dem Ensemble „Blech hoch 5“ enthalten. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Der Bläsergottesdienst findet am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Das Ensemble „Blech hoch 5“ sorgt dabei mit seiner Musik für einen frohen Start in die Nachurlaubszeit, versprechen die Organisatoren.

Die fünf Bläserinnen und Bläser haben es sich zur Aufgabe gemacht, gerade in Gemeinden ohne eigenen Posaunenchor einen musikalischen Akzent zu setzen und die Freude an der etwas anderen Kirchenmusik zu verbreiten, teilt die Kirchengemeinde mit. Das Ensemble ist übrigens bereits zum zweiten Mal in Plankstadt zu Gast, denn schon im März gab es einen auf diese Weise besonders musikalisch gestalteten Gottesdienst. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.09.2019