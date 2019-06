Blumenteppich zu Fronleichnam

Plankstadt.Zum Fest des Glaubens, Fronleichnam, lädt die katholische Kirchengemeinde am Donnerstag, 20. Juni, um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst in der Kirche St. Nikolaus ein. Nach dem feierlichen Gottesdienst folgen die Besucher der alten Tradition, den Glauben in einer Prozession nach außen zu tragen.

Frauen aus der Gemeinde werden in und an der Kirche einen bunten Teppich aus Blüten legen. Dafür benötigen sie Blumen und Blüten, die ab Mittwochabend, 19. Juni, an der Sakristei abgelegt werden können.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum Pfarrfest in das Pfarrheim eingeladen. Die Ministranten und Pfadfinder werden für Essen und Getränke sorgen. Neben Bratwurst und Eintopf soll es auch Kuchen geben. grö

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.06.2019