Hallo Kinder! Hattet ihr schon einmal einen blauen Fleck. Diese Verfärbungen der Haut kann man beobachten, nachdem man sich gestoßen hat. Bei einem Schlag oder Stoß gegen die Haut zerplatzen nämlich kleine Blutgefäße darunter. Das Blut fließt dann ins umliegende Gewebe – die Stelle schwillt an, wird rot und schließlich blau. Deswegen nennt man einen blauen Fleck auch Bluterguss. Aber keine Angst: Der Körper arbeitet daran, dass alles wieder gut wird und transportiert das Blut ab. So wird der Fleck erst grün, dann gelb und schließlich ist er komplett verschwunden. Damit der blaue Fleck aber gar nicht erst so groß wird, sollte man die Stelle mit einem Eisbeutel oder einer Kühlpackung kühlen, nachdem man sich gestoßen hat. Die Kälte sorgt dafür, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen. Es tritt dann weniger Blut aus, und die Stelle schwillt nicht so stark an. Wichtig ist aber, dass man den Eisbeutel in ein Tuch wickelt, sonst kann es zu Erfrierungen kommen.