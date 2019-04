Bootsfahrt führt um die Halbinsel Sirmione herum

Plankstadt.Die Reisefamilie des Vereins der Hausfrauen erlebte eine traumhafte Exkursion mit vielen Highlights. Vorsitzende Thea Fritz konnte gut gelaunte Teilnehmer begrüßen, die mit der warmen Frühlingssonne um die Wette strahlten, heißt es in einer Pressemitteilung. Es stimmte alles bei der Tour an den Gardasee, der Frühling zeigte sich von seiner schönsten Seite, die traumhafte Lage des Hotels in Riva del Garda, das niveauvolle Ambiente, das abwechslungsreiche Kulturprogramm und vor allem die Harmonie in der Gruppe.

Bereits die alten Römer haben es sich am Gardasee gut gehen lassen und das milde Klima das ganze Jahr über genossen. Auch Poeten und Schriftsteller, Künstler und Prominenz aus aller Welt entdeckten später die sagenhafte Gegend. Goethe hinterließ seine Spuren.

Der Hotelchef ließ es sich nicht nehmen, die Reisefamilie nach Torbole einzuladen, um sein Kleinod vorzustellen, das historische Zollhaus direkt am See. Schon die Fahrt mit dem Schiff „Moby Dick“ war sagenhaft. Bei Aperitif und Früchten erklärte der Hotelchef die Geschichte. Es gab früher keine Straße zum Zollhaus, alle kamen per Schiff, Österreicher und Italiener passierten das kleine Grenzhäuschen. Torbole (von turbulent) ist Europas Mekka für Windsurfing, dank der Windverhältnisse des Windes Ora, der am Nachmittag einsetzt. Danach genoss die Gruppe eine Weinprobe in einem besonderen Weinkeller.

Kanäle als Verkehrswege

Das Highlight der Reise war der Besuch der Lagunenstadt Venedig, mit 118 Inseln und 400 Brücken, erbaut in einer Adria-Lagune. Es gibt als Verkehrswege nur wenige Straßen, fast ausschließlich Kanäle. Reiseführer Frederico erkundete mit den Reisenden die markantesten Stellen der Stadt und vermittelte sein umfassendes Wissen, das in keinem Reiseführer steht. Obligatorisch war die Gondelfahrt auf dem Canal Grande, gesäumt von über 200 herrschaftlichen Palästen aus der Renaissance und Gotik. Ein Blick vom Dach des ehemaligen Handelshauses deutscher Kaufleute bei der Rialtobrücke gewährte eine fantastische Aussicht über die Stadt und ihre Kanäle.

Die folgenden Tage galten dem Besuch reizender Städte, die sich wie Perlen am Gardasee aneinanderreihen und faszinierende Ausblicke auf malerische Buchten, Zypressen und Olivenhaine boten. Eine der schönsten Städte am Ostufer, Bardolino, lud zum Spaziergang ein. Traumhaft schön am Südufer liegt die Halbinsel Sirmione, sie ist nur über eine ehemalige Zugbrücke erreichbar und führt zum alten, autofreien Zentrum der Stadt. Die Bootsfahrt um die Insel war unvergesslich, auch die Erkundung der Altstadt. Die geschichtsträchtige Scaliger-Festung aus dem 13. Jahrhundert mit den typischen Schwalbenschwanz-Zinnen der Scaliger, erbaut von einer der mächtigsten italienischen Adelsfamilien, „della Scala“, ist das „Eingangstor“ zur Stadt.

Am letzten Tag galt Malcesine der Besuch. Der Ort liegt malerisch an der Ostseite des Sees am Monte Baldo. Hier wurde das Wahrzeichen der Stadt, das auf einem Felsen thronende Schloss, besichtigt. Gassen durch die Altstadt führen hinauf. Einige aus der Gruppe nahmen den Aufstieg zum Burgfried. Von dort aus bot sich ein grandioser Ausblick über Malcesine und den Gardasee. Ein Marktbesuch mit Shopping dort war ebenso obligatorisch.

Eine unterhaltsame Grappa-Verkostung in der edlen Destillerie Marzadro schloss sich an. Gut informiert über die Spirituosen Norditaliens und angetan von den Köstlichkeiten fuhr die Reisefamilie beschwingt zurück ins Hotel. Die Abende verbrachten die Reisenden in bester Laune im Hotel bei angenehmer Musik, viel Unterhaltung und Austausch der Tageserlebnisse. Einen Abend „unter sich“ gestaltete die Gruppe bei Spielen und Gesang, wobei sich die Ehrenvorsitzende Anneliese Ochs bei Thea Fritz für die gute Organisation der Reise im Namen der Gruppe bedankte. tf/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.04.2019