„Boppin’ B“ bringen Rock’n’Roll pur

Plankstadt.„Boppin’ B“ kommen auf Einladung der Musik- und Kulturinitiative am Samstag, 2. März, ab 20.30 Uhr in die „Wärtschaft“. „Boppin’ B“ leben Rock 'n' Roll, heißt es in einer Pressemitteilung. Nicht puristisch, nicht als Neuerfindung, einfach so, wie sie ihn verstehen, mögen und fühlen. Volle Kraft voraus vom ersten Song eines Konzertes an, die Band hält nicht viel vom Aufwärmen, ohne Scheuklappen durch alle Spielarten des Genres. Das bringt zum Tanzen und Schwitzen. Mit Michi Bock, seit März 2018 der neue Mann am Mikro, kommt noch einmal eine extra Portion Spielfreude und Power dazu. zg

