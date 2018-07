Anzeige

Plankstadt.Das Gemeindezentrum, die Seniorenwohnanlage, die Neubaugebiete Keesgrieb und Gässeläcker, die Flüchtlingsunterkunft im Neurott und der Umbau der Humboldtschule zur Ganztagesschule – das sind nur ein paar der Projekte, die in den vergangenen 31 Jahren von Franz Boxheimer federführend betreut wurden. Zum Ende des Monats geht der Ortsbaumeister nun in den Ruhestand, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Bei einer kleinen Verabschiedung mit zahlreichen Weggefährten, wie Alt-Bürgermeister Jürgen Schmitt, dem Leiter der Baurechtsbehörde des Kreises, Ralf Schmitt, einigen Gemeinderäten sowie Architekten und Planern, wurde sehr schnell klar, dass Boxheimer in Plankstadt deutliche Spuren hinterlassen hat.

1987 eingestellt

Mit der Verleihung der Ehrenmedaille des Bürgermeisters bedankte sich Bürgermeister Nils Drescher bei Boxheimer für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig blickte er auf die Anfänge von Boxheimer im Rathaus zurück. Zum 1. März 1987 wurde dieser als Ortsbaumeister angestellt. Zuvor hatte er 1984 sein Architekturstudium abgeschlossen und war vom 15. April 1985 bis zu seiner Einstellung bei der Gemeinde Plankstadt beim staatlichen Hochbauamt als technischer Angestellter tätig.